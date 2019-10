Anna Dello Russo ha comprato un appartamento vicino al suo per mettere solo i vestiti. La confessione della direttrice creativa di Vogue Japan e giornalista pugliese a Detto Fatto. Durante una recente puntata del programma pomeridiano di Raidue, condotto da Bianca Guaccero, uno dei personaggi più influenti del mondo della moda a livello mondiale ha ricordato gli inizi della sua carriera.

“Io ho iniziato questo percorso partendo dal latino e dal greco – ha ricordato la giornalista barese -. Ho fatto gli studi umanistici e classici. E sono orgogliosa di questo. Oggi ci sono i social che sono una scorciatoia, io invece ho fatto un percorso diverso”.

La famosa e popolare icona fashion ha sottolineato come l’età nel suo mondo non conti. “Nella moda non ci sono regole – ha detto Anna -. Abbiamo visto Jennifer Lopez durante l’ultima settimana della moda di Milano. A 50 anni è pazzesca”.

La giornalista ha poi descritto e analizzato gli ultimi trend: “Oggi anche nella moda bisogna dire basta agli sprechi. I vestiti si possono mettere anche più di una volta. Oppure si possono rivendere e riciclare in altri modi”.

Redazione-iGossip