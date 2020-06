Anna Falchi non demorde: “Sono famosa da sempre, la popolarità non me la toglierà nessuno”

Anna Falchi non demorde. La conduttrice di C’è tempo, un programma in onda la mattina (tra le 10 e le 11.30) su Raiuno e dedicato alla terza età, è più carica che mai. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha confidato: “Non ho agenti blasonati che mi spingono, non sono mondana. Io sono un’artista: se piaccio vengo chiamata, se no aspetto. Ho aspettato senza nessuna ansia”.

Dopo una lunga parentesi a Telenorba è tornata in Rai: “La popolarità non me la toglierà nessuno, è il mio asso nella manica, sono famosa da sempre. Ho lavorato con i grandi della tv, del cinema e del teatro: è grazie a loro se adesso raccolgo il frutto di quelle esperienze. Aver lavorato con tanti grandi artisti mi ha fatto vivere la mia personale dolce vita”.

Ha poi proseguito: “Il mondo dello spettacolo è un mondo che non auguro ai giovani. Una volta avevi più possibilità, oggi diventare famosi è molto facile, ma rimanerlo è difficilissimo. Io vivo ancora di rendita grazie alla popolarità e agli anni d’oro che ho vissuto. Sfido chi ora è super in auge a vedere se tra 20 anni continueremo a parlare di loro. Di me ancora si parla”.

Parlando dei calendari sexy del suo passato, Anna ha voluto precisare: “Non rinnego nulla, fanno parte del mio percorso. Tutte le belle donne sfruttano il loro fisico. È un gioco, uno strumento che ho utilizzato. Una volta il mio pubblico era quello, adesso mi ritrovo con un altro tipo di pubblico. Ho fatto un percorso coerente con il tempo che avanza”.

Poi ha rifilato una stoccata ad alcune sue colleghe: “Il gossip fa comodo a tutti. Trovo ipocrita chi fa finta di essere infastidito, la gente ci gioca eccome. Io però non l’ho fatto. È il gossip che ha cercato me e non viceversa”.

Oggi vive con sua madre e sua figlia Alyssa, nata dalla relazione con l’imprenditore Denny Montesi anche se è legata da 9 anni ad Andrea Ruggeri, nipote di Bruno Vespa: “Non siamo classici nel nostro modo di essere coppia, siamo originali ma adesso non interessa a nessuno”.