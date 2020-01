Anna Mazzamauro smonta Paolo Villaggio: “Amico dei ricchi e cattivello”

Anna Mazzamauro ha svelato alcuni lati del carattere del compianto attore Paolo Villaggio durante la sua intervista rilasciata al programma tv di Raiuno, Vieni da me. L’81enne attrice italiana, nota al grande pubblico per aver interpretato il personaggio della signorina Silvani (l’impiegata vamp della serie di film sul ragioniere Ugo Fantozzi), ha rivelato: “Paolo Villaggio aveva la cattivella abitudine di mettere a disagio gli altri. Ad esempio, una volta chiese: Chi è un cuoco favoloso? Io osai dire: Favolosa no, però cucino abbastanza. Mi rispose: Mi sai dire come cucinano le cozze in Spagna? Sono rimasta così male, non lo sapevo naturalmente. Però, dopo mi ci sono abituata”.

L’attrice ha poi rivelato a Caterina Balivo: “La cosa che mi ha dato un po’ fastidio, e per questo è stato un po cattivello, è che una volta è venuto nella mia roulotte a ripassare il copione e io gli ho chiesto: Ma come mai, nonostante abbiamo lavorato per tanti anni insieme, siamo solo conoscenti e non siamo riusciti a essere amici? E lui mi rispose: Perché io frequento soltanto gli attori di successo e ricchi”.

Per quanto riguarda il personaggio che le ha dato la notorietà, l’attrice ha dichiarato: “Alla sola idea di Fantozzi, mi viene in mente la Silvani. Che palle. Quelle di Natale intendo. Questa signorina Silvani incombe su di me e sembra quasi che la gente venga a teatro a vedermi per quello. Si aspettano soltanto di ridere. La signorina Silvani è un personaggio particolare, rappresenta una sciocca signora, ma sciocca per solitudine”.