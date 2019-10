Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sposano: matrimonio in arrivo

Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sposano, dopo la sofferta esperienza a Temptation Island Vip 2019 che ha messo a dura prova il loro amore. Il reality show di Canale 5 ha rinforzato il loro amore e ora sono più innamorati e felici che mai.

L’attore e doppiatore è pronto per il sì, come ha confidato al settimanale Gente: “Penso che il momento giusto forse sia arrivato”.

La speaker radiofonica ha svelato un curioso aneddoto post Temptation Island Vip: “I litigi sono continuati. Ho avuto bisogno di parlarne, discutere, anche litigare. Sicuramente questa esperienza ci è servita per conoscerci di più e per dirci che non potremmo vivere l’uno senza l’altra”.

Macchi ha poi ammesso: “Non mi sono sentito infastidito dalla gelosia di Anna. Anzi, mi sono sentito molto amato. E ho scoperto anche io un lato del suo carattere che mi piace. Anna sembra fatta apposta per me”.

Ora i fan della coppia vip attendono il lieto annuncio…

