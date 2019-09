Antonella Clerici e Valeria Graci utilizzano la panciera. Dopo Andrea Delogu anche le altre due star della televisione italiana hanno rivelato ai fan che non possono fare a meno della guaina contenitiva.

Andrea Delogu ha parlato pubblicamente dell’argomento sui social alcuni giorni fa: “Ieri ho postato questa foto nelle storie con la dida I love Pancerina e ragazze, mi avete scritto in tantissime stupite nel vedere che un asso nella manica sia proprio la guaina alla Beyoncé. Vi prego di credermi, quello che vedete in tv non è la realtà, è una realtà filtrata, con ore di trucco e parrucco – ha continuato -, con vestiti cuciti alla perfezione addosso e con escamotage per compattare il tutto: calze velate (non ve ne siete mai accorti quindi non fate le facce schifate) panciere, reggiseni pushup e sopratutto luci giustissime. Voler assomigliare ad un’immagine trasmessa dalla tv è come voler assomigliare ad un filtro Instagram, è impossibile. È spettacolo, show, come un palco teatrale, ci si prepara, si indossa un costume, un costume che amo tantissimo ma è sempre un costume. Insomma se mi piace un abito e lo voglio mettere opto per la panciera e non rinuncio al piatto di pasta e so che mi capite. Vi amo”.

La celebre conduttrice di mamma Rai, Antonella Clerici, ha commentato su Twitter: “Adoro e uso quella mitica guaina”. Valeria Graci ha dichiarato sempre su Twitter: “Sorella di guaina. Finalmente… mi pareva di essere l’unica a pubblicare foto così”.

Redazione-iGossip