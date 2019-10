Antonella Clerici lontana dalla tv: “Ho più tempo da dedicare a Vittorio Garrone e a mia figlia”

Antonella Clerici lontana dalla tv ha più tempo da dedicare a Vittorio Garrone e a sua figlia Maelle, avuta da Eddy Martens. Questa assenza forzata dalla Rai è per lei anche benefica da un certo punto di vista.

“Sto volgendo in positivo questa mia assenza dalla tv – ha spiegato la famosa conduttrice al settimanale di gossip Chi – per potermi dedicare di più a mia figlia Maelle e a Vittorio, facendo cose che non potevo fare quando ero impegnata tutti i giorni con la tv come preparare una cena in casa per gli amici o godermi un weekend romantico”.

Niente matrimonio in vista con Garrone: “Vittorio è più romantico di me: mi fa sentire una regina e io lo faccio sentire un principe, sono molto accudente. Ma non ci sposiamo, stiamo bene così. Dico a tutte di non perdere la speranza perché l’amore della propria vita si può trovare anche dopo i 50 anni. Devi avere il colpo di fortuna”.

Di recente si è complimentata, via social, con alcuni programmi e personaggi Mediaset e ha dichiarato che sarebbe disposta a lavorare insieme a Maria De Filippi ma ad una sola condizione: “Maria fa cose bellissime con tante brave conduttrici e non vorrei essere un peso, la stimo moltissimo, ma non andrei mai a romperle le scatole, lo farei se mi dicesse che ha un progetto apposta per me, ma è giusto che valorizzi le risorse della sua azienda”.

