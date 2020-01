Antonella Elia ha affossato la coppia vip più influente e social dello show business italiano formata da Fedez e Chiara Ferragni perché a suo dire sfrutta il figlio Leone per soldi e like, in sintesi per questioni di marketing.

La showgirl ha poi parlato di un video, trovato per caso su Instagram, in cui Fedez e Chiara Ferragni si cimentavano in maniera ironica nell’arte della pole dance: “Vado e scorro, ad un certo punto vedo la Ferragni e Fedez: terribili!”.

L’ex Madre Natura Paola Di Benedetto ha preso le difese dei genitori di Leone dichiarando che sono simpatici, ma l’ex star di Non è la Rai è stata inflessibile: “Simpatici zero. La pole dance è una cosa… proprio simpatici zero. Patetici! (…) Quel babbuino (Fedez, ndr) si attaccava a ’sto palo… due pali diversi in un modo grottesco, e quella ragazza pure faceva un movimento orrendo. (…) Era orrendo. Non era simpatica, ve lo giuro”.

Sulla questione è intervenuta Clizia Incorvaia che ha difeso la celebre stilista e fashion blogger: “Allora lei lo fa per farsi vedere, magari, in maniera ironica dalla gente“. Ma Antonella ha ribadito senza peli sulla lingua: “No, lei lo faceva per far vedere che fa pole dance, non lo faceva per farsi vedere in maniera ironica. No. Ve lo giuro, ma non dite ca**ate…”.