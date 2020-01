Arisa descrive il suo nuovo fidanzato: “È molto carino e paziente”

Arisa ha descritto il suo nuovo fidanzato durante la sua recente ospitata a Vieni da me della conduttrice tv Caterina Balivo. La vincitrice del Festival di Sanremo 2014 con la canzone Controvento ha dichiarato: “Ho un ragazzo. Mi fa soffrire tanto, tanto. Ha un bellissimo fondoschiena. È particolare. È friulano. È molto carino, molto paziente. È quasi santo. Se l’amore è stare assieme, aiutarsi nei momenti di difficoltà, resistere sul posto, è un grande amore. È Pesci ascendente Ariete”.

La cantante lucana Rosalba Pippa ha parlato in generale anche dell’amore: “Tra la vita pubblica e privata c’è un abisso. Quando sei una persona non conosciuta ti scegli le persone con cui stare. Quando lavori stai anche con persone che non scegli. E quando c’è troppa gente si sballano gli equilibri, soprattutto quando una storia nasce in un modo e si evolve in un’altra”.

Arisa è legatissima alla sua famiglia e in particolar modo alle sue sorelle. Di Sabrina ha dichiarato: “Ci sono dei periodi in cui sono spenta, mia sorella Sabrina è l’unica che riesce a farmi ridere di gusto. E mi imita, così mi fa capire quanto sono scema. Ha una carica comica pazzesca”. Mentre di Isabella ha asserito: “Ha la gioia dentro, ha due figli bellissimi che sono il dono della nostra famiglia. Teresa e Diego sono molto particolari, sono molto attaccati a noi”.