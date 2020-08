Arisa in costume mostra le sue forme morbide: “Amatevi”

Arisa in costume ha mostrato senza filtri e Photoshop le sue forme morbide. La famosa e amata cantante ha conquistato il web con le sue foto in bikini. La vincitrice del Festival di Sanremo e Sanremo Giovani ha accompagnato lo scatto con una semplice ma significativa parola: “Amatevi”.

La cantante ha incassato l’endorsement di Fedez e delle colleghe attrici e opinioniste che la seguono sui social come Michela Andreozzi e Elisa D’Ospina. Da diverso tempo Arisa ama apparire al naturale dopo essere ricorsa alla chirurgia estetica per alcuni ritocchini, ma di essersi pentita. Meglio accettarsi e amarsi per quello che si è.

Un messaggio importante e molto bello che è stato molto apprezzato dai suoi numerosi followers. Bravissima Arisa!