Ashley Graham incinta di Justin Ervin: primo figlio in arrivo

Ashley Graham è incinta del marito Justin Ervin: primo figlio in arrivo per la famosa e apprezzatissima top model curvy statunitense. La 31enne supermodella americana ha annunciato la lieta notizia mediante un video su Instagram in compagnia del marito, preferendo non dare l’esclusiva a una rivista di moda.

“Oggi, nove anni fa, ho sposato l’amore della mia vita – ha esordito Ashley -. È stato il miglior viaggio con la mia persona preferita al mondo! Oggi ci sentiamo così fortunati, grati ed entusiasti di festeggiare con la nostra famiglia in crescita. Buon anniversario Justin Ervin, sta vita per diventare ancora migliore”.

Il marito della top model ha scritto un bellissimo messaggio su Instagram per celebrare questa splendida notizia: “Per il mio amore infinito e per la mia ispirazione quotidiana. Buon anniversario Ashley Graham. Questi 9 anni sono trascorsi come una vita. Immagino sia perché la mia vita è iniziata davvero una volta che ci sei entrata. Ora che abbiamo vissuto una vita insieme, creiamo una nuova vita insieme. Ti amo e ci amo. Tutti noi…”.

Congratulazioni!

Redazione-iGossip