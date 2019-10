Asia Argento e Andrea Preti non stanno insieme. Il bellissimo modello ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi ha smentito lo scoop del settimanale Chi. La rivista di gossip aveva lanciato l’indiscrezione alcuni giorni fa: “Asia Argento e Andrea Preti: quasi amore. Asia Argento ha un nuovo amico del cuore. Lui è Andrea Preti, ex fidanzato di Claudia Gerini. I due si frequentano da poche settimane”.

Il giovane e aitante modello ha smentito tutto su Instagram Story: “Qualche giornale becero scambia una sincera amicizia con un presunto amore. Cosa non si fa pur di vendere una copia in più. Trash. A single man”.

D’altronde proprio alcuni giorni fa Preti aveva dichiarato a Storie Italiane, programma tv di Raiuno condotto da Eleonora Daniele, che è casto.

