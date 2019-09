Barbara D’Urso e Mara Venier non hanno mai litigato. La conduttrice tv di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha voluto fare chiarezza al Corriere della Sera. La Dottoressa Giò ha infatti dichiarato: “Io e Mara non abbiamo mai litigato, siamo due donne mature e intelligenti e quello che è uscito è tutto montato ad arte. Quanto al cambio di programmazione, andando in onda lo stesso giorno anche in prime time, ho chiesto che la domenica avesse la stessa fascia oraria di Pomeriggio 5, volendo evitare che la gente abbia la nausea nel vedermi sempre in tv. Se avessi chiesto o chiedessi anche adesso di iniziare prima, a Mediaset sarebbero ben felici visto che ci hanno provato“.

Mara Venier e Barbara D'Urso abbracciate - Foto: Instagram Mara Venier e Barbara D'Urso abbracciate - Foto: Instagram

La sua ultima creatura, Live – Non è la D’Urso, andrà in onda per la seconda edizione nel prime time della domenica e non più di mercoledì: “Hanno spostato la mia prima serata dal mercoledì alla domenica: l’editore sceglie sempre per me il giorno più difficile e infatti la Rai appena lo ha saputo ha immediatamente programmato la serie su Montalbano. Ripetere gli ascolti pazzeschi della prima stagione sarà impossibile, ma ci è stato chiesto un obiettivo di share del 12%, ottimo per una produzione a basso costo e in palinsesto per tanti mesi. Imparagonabile con le grandi produzioni da poche puntate”.

Vorrebbe intervistare l’attuale presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e ha parlato anche degli attacchi che riceve quotidianamente dagli hater sui social: “C’è un tasso d’infelicità molto alto. Hanno anche detto che in realtà porto il collarino perché ho fatto un lifting al collo: mi aspetto di tutto. Gli odiatori sono un fenomeno che non risparmia nessuno. Ma preferisco pensare e ringraziare la gente che mi ama e che mi segue da anni. In poche settimane Live è diventato un programma popolare e un vero cult per il web“.

