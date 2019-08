Barbara D’Urso e Photoshop, la conduttrice tv va in tilt e attacca i giornalisti

Barbara D’Urso è andata su tutte le furie perché diversi siti e blog hanno riportato le critiche dei suoi follower e hater in merito a un abuso di Photoshop per una delle sue ultime foto in piscina condivise sui suoi profili Instagram, Twitter e Facebook.

Attacchi, critiche e sfottò social che non sono andati affatto giù alla presentatrice tv di Domenica Live, Pomeriggio 5 e Live – Non è la D’Urso. La questione è andata di traverso alla presentatrice tv campana che ha deciso di rispondere per le rime su Instagram Story, attaccando anche i giornalisti e blogger che hanno parlato dell’argomento.

“In bocca al lupo a quei piccoli siti un po’ sfigati che, avendo bisogno di click, fanno titoloni (mi dicono) sul nulla – ha scritto Barbara D’Urso -. Voglio bene anche a voi… e non perdete le speranze… un giorno forse diventerete autorevoli come i siti seri. Col cuore”.

In realtà ne hanno parlato tanti siti, anche “autorevoli” come Il Messaggero e L’Unione Sarda (e tanti altri ancora), ed è davvero ridicolo tutto ciò dato che i suoi programmi tv macinano quotidianamente trash e volgarità allo stato puro. Ma l’aspetto più deplorevole della vicenda è che una conduttrice tv così famosa e popolare accusi giornalisti e blogger di portare “sfiga”.

