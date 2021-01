Belen Rodriguez è stata duramente attaccata dall’influencer russa Maya Zaboshta per uno scatto social relativo a un paio di piedi con delle scarpe col tacco molto eleganti. Il caso ha tenuto banco sul web e anche sulla carta stampata.

Ivan Rota ha scritto sul settimanale di cronaca rosa Novella 2000: “Fin qui nulla di strano, se non fosse che quello scatto, proprio lo stesso, era stato pubblicato da una influencer russa. Si chiama Maya Zaboshta ed ha 263mila follower, molti in meno rispetto a Bélen che ne ha otto milioni. Eppure molti sono riusciti a ricollegare quello scatto del 2020 con quello postato il 9 gennaio dalla ex moglie di Stefano De Martino”.

