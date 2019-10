Belen Rodriguez e Stefano De Martino pronti per le nozze bis

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono pronti per le nozze bis. Il rumor circola con una certa insistenza sul web e sulla carta stampata. Alcuni giorni fa la showgirl, modella e stilista argentina naturalizzata italiana intervenendo telefonicamente a Mattino 5 ha fatto intendere che il secondo matrimonio ci sarà.

“Se Stefano me lo chiede, gli dirò di sì”, ha detto Belen alla padrona di casa Federica Panicucci che le ha chiesto gli ultimi aggiornamenti sui fiori d’arancio.

La bellissima mamma vip argentina, incalzata da Federica Panicucci, alla fine ha rivelato: “Se ci sarà la proposta, il matrimonio ci sarà, sposerò Stefano”.

E a chi le ha fatto notare che le mancano i paparazzi, Belen Rodriguez ha replicato stizzita: “Volevo dire a quel signore in studio, mi spiace ma non conosco il suo nome, che non sono queste le cose di cui intristirsi nella vita. A me non mancano i paparazzi, mi manca solo mio marito!”.

Redazione-iGossip