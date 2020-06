Belen Rodriguez e Stefano De Martino separati: spunta un segreto inconfessabile

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono separati durante il lockdown, tra lo stupore generale e lo sconcerto dei fan della coppia vip del jet set nazionale. Tanti i rumor e numerose anche le indiscrezioni sui motivi che hanno portato alla rottura.

Il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino è durato meno di un anno. Fonti vicine all’ex ballerino professionista del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi hanno rivelato al settimanale Oggi che Stefano ama “concedersi avventure”, mentre Belen tende a “controllare” molto il marito. Questi motivi sarebbero alla base dell’allontanamento.

La rottura tra i due sembra essere ormai irreparabile. La rivista di cronaca rosa Novella 2000 ha svelato che madre di Belen avrebbe smesso di seguire il suo (ex) genero mentre Jeremias Rodriguez sembra stuzzicare Stefano De Martino in diversi post sui social. Nel frattempo, l’ex ballerino e conduttore tv ha mettendo diversi like ai post social di Emma Marrone. Il settimanale di Roberto Alessi ha poi sganciato la bomba: “Molti amici dicono però che alla base della crisi ci sia un segreto inconfessabile…”. Qual è? Stay tuned per saperne di più!