Belen Rodriguez e Stefano De Martino vogliono allargare la famiglia. Le voci sulla presunta gravidanza bis della showgirl e conduttrice tv argentina naturalizzata italiana si rincorrono da diversi mesi.

La bellissima e seguitissima coppia vip del jet set italiano ha confessato al settimanale Gente il loro desiderio di allargare la famiglia. “Siamo entrambi più consapevoli e maturi – hanno detto Belen e Stefano -. L’amore per nostro figlio non ci ha mai allontanato in maniera definitiva. Oggi la famiglia è il nostro polo centrale, viene prima di tutto, è la cosa più bella che ci sia capitata, per questo cerchiamo di proteggerla. Di essere il più riservati possibile, anche se non possiamo negare il desiderio di allargare la famiglia”.

Sono felicissimi e più innamorati che mai sia in amore che al lavoro. Stasera infatti condurranno insieme il Festival di Castrocaro in onda in prima serata su Raidue.

Redazione-iGossip