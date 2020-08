Belen Rodriguez ha già scaricato Gianmaria Antinolfi: parla Mariela Ballesteros

Belen Rodriguez ha già scaricato Gianmaria Antinolfi. Il giovane campano è davvero amareggiato e distrutto. La sua ex fidanzata Mariela Ballesteros ne ha parlato al settimanale di cronaca rosa Chi, svelando alcuni retroscena sulla fine della love story di Belen e Gianmaria Antinolfi.

Gianmaria Antinolfi - Foto: Facebook Gianmaria Antinolfi - Foto: Facebook

Mariela Ballesteros e Gianmaria Antinolfi sono stati sorpresi proprio dai paparazzi della rivista di gossip, dopo l’addio tra la celebre showgirl argentina e il giovane campano. La giovane modella e imprenditrice argentina ha dichiarato a Chi: “Abbiamo chiacchierato, nessun ritorno di fiamma, ci mancherebbe, e ho notato la sua sofferenza per la fine della storia con Belen. Una semplice chiacchiera, mi ha chiesto come mai non fossi andata al suo compleanno che ha festeggiato a Capri e, al termine, ognuno per la sua strada. Anche Belen era a Capri? Mi risulta che non fossero insieme, però. So che la storia è finita. Era affranto. Lo conosco, ci proverà ancora con lei. È venuto a piangere da me”.

Dopo Dayane Mello anche Mariela Ballesteros ha descritto Gianmaria come un uomo molto instabile in amore: “Alla luce di tutto quello che ho visto e letto, posso dirle una cosa? Non è cambiato di una virgola dalla persona che ho conosciuto. Diciamo che anche con me ha sbagliato. Nei sentimenti, non è stabile. Sono sicura di non conoscere tutta la verità sulla nostra storia, ma oggi, onestamente, poco mi importa”.

Al tempo stesso Mariela ha svelato il motivo della rottura tra Belen e Mariela: “Ho conosciuto Giovanni Maria, perché si chiama così, cinque anni fa a Capri. Eravamo a un addio al celibato. Io avevo appena chiuso una relazione difficile e con due figli. In realtà non è né imprenditore, né milionario. È un impiegato di questo colosso. Nulla di male, per carità, ma ne ho lette di ogni in questo periodo. La verità è questa. Per Giangi, l’amore non è una cosa seria e la situazione a un certo punto esplode. Fino ad arrivare a un punto di non ritorno. Sono la mamma di due bambini, non potevo più giocare”.

Si attende la replica di Gianmaria…