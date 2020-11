Belen Rodriguez è innamorata pazza di Antonino Spinalbese. Archiviato il ritorno di fiamma con il marito Stefano De Martino, la splendida e sensuale showgirl e conduttrice tv argentina naturalizzata italiana è di nuovo in love. I due non si nascondono più e i loro baci sono finiti in copertina sulla rivista di cronaca rosa Chi.

La celebre soubrette e modella è davvero felice ed entusiasta della sua nuova love story con il 25enne hair stylist e fotografo napoletano. La loro liaison è sbocciata in estate e da quel momento sono davvero inseparabili.

La rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini ha sorpreso Belen e Antonino Spinalbese a Ossuccio, sul lago di Como, dove hanno affittato Villa Leoni e si sono presi una pausa romantica. Un amore al bacio come documentano sia l’ultima copertina che il servizio fotografico del settimanale di gossip Chi.

Belen e Stefano hanno quindi archiviato il loro amore, la prima con Antonino Spinalbese e il secondo con la top model Mariacarla Boscono.

Auguri alle neo coppie vip del jet set italiano!