Bernie Ecclestone è diventato papà per la quarta volta a 89 anni

Bernie Ecclestone è diventato papà per la quarta volta all’età di 89 anni. Sua moglie Fabiana Flosi ha partorito il piccolo Ace in Brasile, dove la ricca e potente coppia vip del jet set internazionale sta trascorrendo la quarantena forzata a causa della diffusione del nuovo Coronavirus.

Bernie Ecclestone – Foto: Wikipedia.org

Il ricco, famoso e chiacchierato imprenditore ed ex pilota automobilistico britannico, che ha contribuito a trasformare la Formula 1 in un’entità commerciale altamente redditizia, ha confermato la bellissima notizia alla testata Blick: “Abbiamo un bambino che si chiama Ace. Sono davvero orgoglioso”. La compagna 44enne ha aggiunto che è andato tutto benissimo ed è stato facile: “Sarà durato in tutto 25 minuti. Ringrazio il cielo”.

Per la coppia vip, che si è unita in matrimonio nel 2012, si tratta del primo figlio. Bernie però è già padre di altre tre figli, Deborah, 65 anni, Tamara, 35, e Petra, 31.

L’imprenditore festeggerà 90 anni il prossimo 28 ottobre. Durante il lockdown mantiene self control e positività: “Altrimenti ti fai del male. Voglio che tutto vada bene con Fabiana, anche se l’isolamento dovesse prolungarsi. Per fortuna nella fattoria non mancano mai le cose da fare. Fabiana si prende cura delle piantagioni di caffè”.