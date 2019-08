Bianca Atzei svela com’è nata la sua storia d’amore con la iena Stefano Corti

Bianca Atzei ha svelato com’è nata la sua storia d’amore con la iena Stefano Corti al settimanale Confidenze. Il merito è sicuramente di una coppia vip italiana. La famosa cantante ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha spiegato: “Una sera ci siamo trovati al concerto di Anna Tatangelo. A un certo punto Anna ha duettato con il suo Gigi e, mentre loro cantavano, noi abbiamo cominciato a guardarci. Io ero bloccata e, sapendo chi era Stefano, temevo che fosse uno scherzo. Lui, però, non si è fatto scoraggiare, anche se alle prime uscite sono stata decisamente pesante”.

Dopo la sofferta e cocente delusione d’amore ricevuta da Max Biaggi, Bianca era diventata molto scettica e insicura in amore. L’inviato delle Iene le ha regalato serenità, felicità e amore. “Ha tenuto duro e mi ha conquistata con il suo entusiasmo – ha spiegato Bianca -. Mi piace perché fa ridere, finalmente ho capito che è un aspetto importante della vita”.

Questa liaison è stata per lei una sorpresa: “Non me lo aspettavo. Era un periodo no e avevo il cuore chiuso, anzi blindato. Vedevo un muro davanti a me e una persona l’ha abbattuto”. Auguri!

Redazione-iGossip