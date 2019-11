Bianca Guaccero sui ritocchini di Stefano De Martino: “Non ne avevi bisogno”

Bianca Guaccero si è espressa qualche giorno fa sui ritocchini di Stefano De Martino, marito di Belen Rodriguez, in diretta tv a Detto Fatto. La conduttrice tv e attrice rivolgendosi direttamente al ballerino e conduttore tv ha dichiarato che non aveva assolutamente bisogno dei ritocchini!

Bianca ha domandato a Jonathan Kashanian: “Che cosa si è rifatto Stefano De Martino?”. Il vincitore del Grande Fratello ha spiegato: “Che cosa non si è rifatto. E’ bono come il pane però ha rifatto il naso, i denti, le labbra, le orecchie e gli zigomi. Le orecchie me lo ricordo perché le aveva a sventola e per un periodo ha girato con la fascia. Le labbra erano sottilissime e il naso si vede. Ha avuto senso del limite e il risultato si vede”.

La presentatrice tv si è poi rivolta all’ex concorrente e poi ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi: “Non ne avevi assolutamente bisogno. Se mi piace? Ho altri gusti, mi piacciono quelli scuri come me. Però va detto che gli ex di Belen tendono ad assomigliarsi tutti con il passare del tempo”.

L’ex gieffino ha lanciato una stoccata al vetriolo alla star tv e showgirl argentina: “Lei avrà un abbonamento mensile con lo stesso chirurgo. I suoi ex si assomigliano tutti. Iannone è rifattissimo”. Bianca ha concluso così l’argomento: “Sì, non erano così all’inizio. Qual è lo stampino originale?”.

