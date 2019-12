Billy Dee Williams (Lando) di Star Wars fa coming out: “Sono gender fluid”

Billy Dee Williams (Lando) di Star Wars ha fatto coming out, rivelando di essere gender fluid. Il celebre attore tornerà a indossare i panni di Lando in Star Wars: L’ascesa di Skywalker, la cui uscita nelle sale italiane è fissata al 18 dicembre. Billy ha fatto coming out dalle pagine di Esquire.

«Non ho mai cercato di essere qualcosa che non fosse me – ha dichiarato Lando -. Penso a me come un personaggio colorito che non prende se stesso o se stessa troppo seriamente. […] Dico “me stesso” o “me stessa” perché mi considero sia maschile che femminile. Sono una persona molto delicata. Non ho paura di mostrare quel lato di me».

I fan hanno accolto positivamente la notizia. Congratulazioni!