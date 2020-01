Brad Pitt sobrio grazie a Bradley Cooper

Brad Pitt è diventato sobrio grazie al collega Bradley Cooper. Dopo la vittoria ai Golden Globe 2020 come migliore attore non protagonista per il film “C’era una volta…. a Hollywood”, il divo hollywoodiano ha parlato della dipendenza dall?alcol.

Dopo la dolorosa e traumatica separazione dalla seconda moglie Angelina Jolie, Brad Brad aveva trascorso un anno e mezzo in un centro per alcolisti anonimi e aveva confessato recentemente che da allora non aveva più alzato il gomito.

Ora Pitt ha ringraziato pubblicamente l’amico Bradley Cooper al Galà degli Awards annuali del National Board of Review: “Sono diventato sobrio grazie a questo ragazzo, da allora ogni giorno è stato più bello. Ti voglio bene”.