Bradley Cooper dopo Irina Shayk convive con Lady Gaga a New York. Galeotto fu il film “A star is born”. Lo scoop bomba è stato lanciato in esclusiva da In Touch Weekly. Nei giorni scorsi il divo del cinema hollywoodiano e la famosa popstar italo-americana sono stati avvistati diverse volte insieme nella Grande Mela. Circolano anche diverse foto che immortalano un trasloco in corso a casa del sex symbol del cinema mondiale. Lo scorso mese entrambi erano stati sorpresi dai paparazzi mentre scendevano insieme le scale dell’abitazione di Cooper.

È passato soltanto un mese dalla notizia della rottura tra Bradley Cooper e Irina Shayk. Ora i due hanno trovato un accordo per l’affido di Lea De Seine, la loro bimba di appena due anni, ma non hanno voluto formalizzarlo. “Senza nessuna battaglia legale – fa sapere il settimanale Chi -, hanno optato per un affido condiviso al 50%. Ogni mese stabiliranno in base agli impegni lavorativi di entrambi, orari e giorni da dedicare alla piccola. Pur avendo una casa a Los Angeles, infatti, hanno deciso di restare a New York, per trascorrere più tempo possibile con la loro bambina”.

Redazione-iGossip