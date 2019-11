Bradley Cooper e Irina Shayk: dall’amore all’odio

Bradley Cooper e Irina Shayk non si sopportano più, dopo quattro anni d’amore e una figlia. I tabloid a stelle e strisce sono scatenati. “Si sono trovati subito d’accordo sulla custodia della figlia Lea – hanno rivelato alcune fonti vicine all’ex coppia vip alla stampa americana – ma stanno facendo di tutto per evitarsi, a ogni costo”.

Bradley e Irina si sentirebbero solo ed esclusivamente quando si tratta di parlare della figlia o di decidere cose che la riguardano. Perché è finito il loro amore? In tanti hanno pensato che la causa di tutto fosse un presunto flirt tra Bradley Cooper e Lady Gaga, sbocciato sul set del film “A Star is Born”. In realtà come ha dichiarato GaGa era tutta una messinscena per attirare l’attenzione dei media sulla pellicola.

Altre fonti hanno rivelato che il loro rapporto era già in crisi prima del film A Star is Born: “Litigavano su quasi tutto. Lei voleva essere libera. E vuole continuare a sentirsi così, lontana dai periodi brutti della fine dell’amore. Se non ci fosse Lea, dubito che tra i due ci sarebbe anche il minino contatto”.

Redazione-iGossip