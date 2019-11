Brigette Lundy-Paine è genderqueer: il coming out dell’attrice di Atypical

Brigette Lundy-Paine non è molto conosciuta e famosa in Italia, ma gli appassionati e fan del film Il castello di vetro e della serie televisiva Atypical la conoscono molto bene. La figlia di Laura Lundy-Paine e Robert Paine ha 25 anni ed è alta 1,74 m.

La bellissima attrice statunitense ha fatto coming out su Instagram. La sorella di Benjamin Lundy-Paine ha rivelato ai suoi follower: “Sono di genere non binario, mi sono sempre sentit* un po’ un piccolo ragazzo, una piccola ragazza, nessuno dei due. Utilizzare they/them, ultimamente, mi sembra giusto. La paura di uscire allo scoperto è stata rimandata. Ma sento di doverlo a me stess* e a tutti noi che lottiamo per il genere. Se sei un non-binario commenta e celebra te stesso! Sei bell* e inter*. Grazie ragazzi!”.

Congratulazioni Brigette!

