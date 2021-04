Can Yaman criticato duramente dalle sue fan: la reazione del divo di DayDreamer – Le ali del sogno

Can Yaman criticato duramente dalle sue fan. Sono davvero in molte a non credere alla love story del divo di DayDreamer – Le ali del sogno con Diletta Leotta. Diversi paparazzi, tra cui il simpaticissimo Paolone, hanno affermato che la loro è una finta relazione per farsi pubblicità e incrementare l’attenzione del pubblico e dei media su entrambi. Can Yaman e Diletta Leotta hanno sempre preferito non rispondere a questi rumor. Almeno fino a qualche giorno fa.

Proprio perché il sexy attore turco ha deciso di commentare queste indiscrezioni sui social. In merito alla presenza dei paparazzi che di continuo rubano scatti, alcune fan ritengono che siano chiamati da lui stesso o dal manager di entrambi i personaggi famosi. A tal proposito Can ha replicato: “Vieni tu allora a mandare via i paparazzi che aspettano davanti alla mia porta e ci seguono dappertutto e commentano come gli pare. Buona vita se ne hai una”.

Ad un’altra fan che l’ha accusato di essersi perso dietro al pettegolezzo organizzato dal manager Andrea di Carlo perdendo di vista la sua carriera di attore, Yaman ha così risposto: “Tranquilla siete voi che vi siete perse in cavolate. Dalla mia parte tutto apposto. Per chiarire i miei manager sono Cuney e Ilker e nessun altro”.

Un’altra fan ha sottolineato che non è Yaman a rispondere agli attacchi e alle critiche social. L’attore turco ha replicato: “Non penso che ci sia qualcuno che risponde per me come dici tu. Un’altra finzione. Ci saranno sempre pettegolezzi. pazienza”.

E voi che cosa ne pensate di questa (finta?) storia d’amore? Vero amore o è tutto un fake?