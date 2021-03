Can Yaman sul set di Sandokan: gioca con il fuoco e le sue fan vanno in tilt

Can Yaman è impegnato sul set di Sandokan. La serie tv prodotta dalla Lux Vide andrà in onda su Raiuno e sarà composta da 8 episodi. L’affascinante e sensuale divo turco del cinema europeo appare senza maglia con due sciabole in mano e le braccia avvolte dalle fiamme in alcuni scatti che stanno facendo il giro del web. Fan in estasi per il loro beniamino. Can Yaman ha il difficile compito di non far rimpiangere l’indimenticabile e mitologico attore indiano naturalizzato italiano Kabir Bedi.

Il bellissimo e tenebroso attore turco, famoso in Italia per Daydreamer – Le ali del sogno (la popolare soap opera trasmessa da Canale 5) avrà al suo fianco un altro attore famoso e molto popolare, Luca Argentero, che interpreterà il portoghese Yanez de Gomera.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Can Yaman è sempre al centro del gossip italiano per la sua storia d’amore con la conduttrice tv e showgirl Diletta Leotta che secondo diversi paparazzi sarebbe completamente e palesemente finta in quanto sarebbe utile solo per questioni di pubblicità, lavoro e marketing.

E voi che cosa ne pensate? Can Yaman e Diletta Leotta sono davvero innamorati oppure stanno prendendo in giro i loro fan come hanno fatto in passato Gabriel Garko ed Eva Grimaldi e tante altre ex coppie vip finte e soltanto mediatiche? Ai posteri l’ardua sentenza…