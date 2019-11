Carolina Stramare non è più single: Eros Ramazzotti è il nuovo fidanzato di Miss Italia 2019?

Carolina Stramare non è più single? Dopo aver ufficializzato la rottura con il suo fidanzato Alessio Falsone soltanto poche settimane fa, il suo cuore è stato conquistato dal celebre cantautore Eros Ramazzotti? Lo scoop è davvero fragoroso ed è stato diffuso dal settimanale di gossip Spy.

Secondo i beninformati, dietro alla rottura tra Carolina Stramare e Alessio Falsone ci sarebbe proprio il famoso e amatissimo artista Eros Ramazzotti. Sarò vero?

La modella Carolina Stramare ha però smentito lo scoop al Blog di Isa e Chia: “Eros Ramazzotti mi scrisse successivamente alla proclamazione, per congratularsi, visto e considerato che più volte io l’ho nominato raccontando i significati dei miei tatuaggi. Sulla caviglia ho tatuata una frase di una sua canzone, Mamarà (che lui dedicò a sua madre) per mia mamma, mancata tempo fa. Tutto qui. Mi spiace la malizia che viene messa in questo argomento poiché è un artista che rispetto così come rispetto la mia persona e i miei 20 anni. Vi ringrazio per avermi dato modo di porre fine a questo vociferare”.

Il rumor è infondato e i numerosi ammiratori di Carolina Stramare hanno tirato un sospiro di sollievo.

Redazione-iGossip