Caterina Balivo non ha amici in tv: “Non sono brava con le pubbliche relazioni”

Caterina Balivo non ha amici in tv. La presentatrice televisiva di Vieni da me ha ammesso di non essere molto brava nelle pubbliche relazioni. Al settimanale Grazia ha confidato: “Quando si spengono le luci non voglio vedere nessuno. In tv non ho amici. Meno male che sono nata bella, altrimenti sarei una brutta acida. Se lavori in tv devi essere determinato, altrimenti sei fuori”.

Per lei, la famiglia è sempre al primo posto. Il marito, il manager Guido Maria Brera, e i due figli, Guido Alberto, 7 anni, e Cora, 2 anni, sono la sua forza.

Al giornale ha svelato un momento della carriera in cui ha sofferto: “Era il 2001. Dovevo essere la protagonista della pubblicità di Dolce & Gabbana con Giuseppe Tornatore. Avevo già il contratto firmato quando mi chiama il regista e mi dice: ‘Non sarà lei l’attrice’. Trattengo le lacrime, ero convinta che quello spot avrebbe cambiato la mia carriera. Poi mi riferisce che gli stilisti avevano voluto di nuovo l’attrice Monica Bellucci e mi sono messa il cuore in pace”.

Caterina Balivo pensa che Vieni da me sia il programma più bello del mondo. Per il suo programma ha lasciato Milano e ha traslocato a Roma: “A Milano avevo la mia vita, il mio mondo, la mia idea di perfezione. Mio marito oggi fa su e giù in treno, è stato un grande atto d’amore da parte sua”.

Sugli amici più cari ha rivelato: “In tv non ne ho. Preferisco passare il mio tempo col mio amico prete Francesco Cuciniello o le amiche di sempre. Sento il bisogno di un riscontro con la vita reale”.

La presentatrice ha detto di sé: “Chi mi conosce bene dice che sono molto generosa. In realtà, il mio è un atto egoistico, perché so che il bene torna sempre”. Quando le si domanda il difetto su cui vorrebbe migliorare, ha ammesso: “Mi presento peggiore di quella che sono. Magari mi batto per una persona senza che gli venga detto. Poi faccio una battuta acida e distruggo tutto”.

