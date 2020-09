Caterina Balivo non torna in tv: “Per ora ho scelto la famiglia”

Caterina Balivo ha scelto di non tornare in tv per stare più tempo con la sua famiglia. La Rai l’avrebbe voluta ancora in tv. La mamma vip ha spiegato le ragioni di questa scelta ai suoi follower di Instagram.

«Passerà un po’ di tempo, così ringiovanisco», ha risposto Caterina Balivo a una fan. A quel punto un’altra fan le ha chiesto: «E dai, si vedeva che amavi il tuo lavoro. come mai questa decisione? Colpa della Rai che non ha rinnovato?». A quel punto la presentatrice si è sbilanciata e ha risposto: «No, mamma Rai avrebbe voluto».

La vita privata di Caterina Balivo

Lei è mamma di due figli. Dopo la sua prima e lunga relazione d’amore con Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico, Caterina è diventa mamma di Guido Alberto il 29 maggio 2012, avuto dal manager finanziario Guido Maria Brera. La coppia vip del jet set nazionale si è sposata il 30 agosto 2014, con rito civile, a Capri. Il 16 agosto 2017 è nata la secondogenita della coppia, la piccola Cora.