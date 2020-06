Cecilia Rodriguez si mette a dieta: deve perdere 7 chili

Cecilia Rodriguez si mette a dieta. La showgirl, modella ed ex naufraga vip argentina dell’Isola dei famosi deve perdere 7 chili, accumulati durante la quarantena forzata causata dalla diffusione del Covid-19.

Regime alimentare piuttosto ferreo per la sorella minore della celebre e influente conduttrice tv, modella, imprenditrice e stilista argentina naturalizzata italiana, Belen Rodriguez, e del personaggio tv ed ex naufrago vip, Jeremias Rodriguez.

Alcuni giorni fa ha dichiarato tramite alcune Instagram Stories ai suoi follower: “Ho iniziato la dieta, sono tre giorni, ma non sono andata da un nutrizionista, quindi non potrei nemmeno consigliare niente, meglio di no. Sto facendo una dieta semplice, nel senso che sto cercando di mangiare un po’ di meno: meno carboidrati, tante verdurine quasi senza olio (a Trento ne ho utilizzato tanto). Sto cercando di mangiare pesce, che io non mangio mai. State tranquilli, dimagrirò. Vi mando un bacio”.

Niente acqua frizzante, ma solo tanta acqua naturale. Anche lei si è affidata a Joice Rodriguez, una terapista brasiliana molto richiesta e amata dalle vip del jet set nazionale per i suoi massaggi miracolosi.

Checu vuole tornare subito in forma.