Chiara Ferragni parla della nascita della figlia Vittoria: “Partorire in Italia è meglio degli Usa”

Chiara Ferragni ha parlato della nascita della seconda figlia Vittoria. rispondendo alle numerose domande dei suoi follower di Instagram. La celebre, influente e potente stilista, imprenditrice, modella e personaggio tv ha rivelato: “Esperienze molto diverse perché con Leo ho avuto un problema e si era deciso subito che non avrei partorito oltre la 37 esima settimana e quindi ho fatto l’induzione che è durata 23 ore”.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

La moglie del famoso e popolare rapper e produttore discografico Fedez ha poi svelato: “Ho avuto un’infezione, il battito di Leo è aumentato e ci siamo un po’ spaventati però è finito col parto naturale… è stato un processo molto molto lungo, l’epidurale in America è super forte, è tipo un’anestesia spinale, non senti proprio le gambe e non puoi muoverti”.

Nel nostro Paese è andata decisamente meglio: “Il parto in Italia è stato invece meraviglioso, è partito con delle contrazioni spontanee, avevo l’ansia di dover fare l’induzione invece per fortuna è partito naturalmente ed è stato molto molto veloce, in più avevo un team di medici di cui mi fidavo ciecamente. Sono stati carinissimi a farmi sentire a mio agio e l’epidurale è stata fantastica perché è molto più leggera e il parto è durato solo 4 ore e mezzo, quindi bellissimo. Alla fine ho un ricordo migliore del parto con Vittoria perché molto più semplice e senza paure e brutte sorprese”.

Ha sofferto di depressione post partum? “No – ha scritto Chiara Ferragni -, ma con Leo ho sofferto molto di baby blues, cioè cambi di umore continui nei primi mesi e paura/ansia di non essere in grado di prendermi cura di lui al massimo e di essere una brava mamma. Per fortuna sono sensazioni che piano piano sono riuscita a combattere. Il post partum è un periodo emotivamente e fisicamente molto difficile per la maggior parte delle neo mamme. Non abbiate paura di chiedere aiuto”.

Per quanto riguarda l’alimentazione, la mamma vip ha raccontato: “Sto allattando e quindi mangio tutto quello che mi sento di mangiare e penso sia giusto così, poi quando finirò di allattare cercherò di mangiare un po’ più healthy”.

Anche se è mamma da poco, riesce a dormire tranquillamente: “Per ora è molto brava di notte ma la svegliamo comunque ogni 3 / 4 ore se non si sveglia da sola per le poppate. Ho anche una nanny bravissima ad aiutarmi”.