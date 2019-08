Chiara Ferragni racconta il periodo più difficile della sua vita

Chiara Ferragni ha raccontato ai suoi follower il periodo più brutto della sua vita sul suo seguitissimo e fortunato profilo Instagram. Oggi è una delle donne più belle e influenti del pianeta. Felicemente sposata con il rapper Fedez è anche mamma del piccolo Leone.

Ma c’è stato un periodo non molto felice e facile per la famosa e popolare fashion blogger e stilista italiana. L’estate del 2016 quando, dopo aver detto addio a Riccardo Pozzoli, storico compagno, archiviò la relazione con il fotografo Andrew Arthur, tornando single.

“L’estate 2016 è stata una delle più difficili e allo stesso tempo più felice della mia vita – ha ricordato Chiara -. Ero single e con il cuore spezzato, sono ripartita da me stessa e dai miei amici e ho programmato un mese di viaggio negli Hamptons, a Cuba, a Tulum e alle Hawaii. Per la prima volta nella mia vita ho imparato che potevo davvero essere felice da solo, senza il bisogno di nessun altro. Ero sollevato e così eccitata per la vita e per quello che sarebbe potuto succedere”.

Poi ha rivelato ai suoi sostenitori: “Mi sento più benedetta di quanto abbia mai provato e quindi in pace con me stessa: non sono perfetta, non lo sarò mai, ma mirerò sempre ad essere la migliore Chiara che posso essere”.

Redazione-iGossip