Chiara Galiazzo parla del suo fidanzato: “Lo chiamiamo tutti Puntino”

Chiara Galiazzo ha spalancato le porte del suo cuore in tv durante una recente intervista rilasciata a Vieni da me e ha parlato del suo fidanzato top secret.

“Io ho un fidanzato – ha detto la cantante -. Non sono tanto per le smancerie. Io non l’ho mai presentato sui social. L’ho fatto vedere da lontano. Lo chiamiamo tutti Puntino. Esiste ma lo riprendo da molto lontano. Sui miei social – ha proseguito -, sono sempre sola perché tutte le persone che non mi circondano non voglio apparire . Con Puntino stavamo insieme prima di X Factor, ci siamo lasciati, poi, ci siamo rimessi assieme. Mi è venuta la gelosia retroattiva quando stavo in Thailandia. Saremo insieme da 4 – 5 anni di netto”.

Sulla nonna Zita, scomparsa un anno fa, ha dichiarato che è stata la sua più grande fan: “Mi ha pagato la scuola di musica a Milano… è stata felice, sono contenta che abbia visto il mio percorso”.

Redazione-iGossip