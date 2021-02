Chiara Nasti commenta il flirt con Nicolò Zaniolo: “Sono molto felice”

Chiara Nasti ha commentato il flirt con il giovane e sexy calciatore della Roma Nicolò Zaniolo su Instagram Story. Le voci sulla loro presunta love story sono sempre più insistenti, in particolar modo da San Valentino 2021.

Su Instagram, infatti, il giorno di San Valentino la blogger e influencer campana Chiara Nasti ha pubblicato una enorme composizione floreale di rose rosse e bianche che è stata acquistata proprio da Nicolò Zaniolo. A “smascherare” il tutto è stato il negozio che ha pubblicato sui social tutti gli screen incriminati.

Moltissimi follower hanno domandato a Chiara Nasti se questa voce fosse vera oppure no. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha asserito così: “Rispondo a questa che è la domanda più sobria considerando che ho 72819282 domande a riguardo. Ho 23 anni, mi lasciate vivere? Ahaha. Ora come non mai ho bisogno di avere la mia privacy che è la cosa che mi fa stare più tranquilla, ma sono molto felice! Qualsiasi cosa la verrete a sapere direttamente da me”.

Parole che sembrano confermare il loro flirt o almeno frequentazione. Zaniolo sembra intenzionato a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata dopo il caso che ha visto coinvolta la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta (22 anni), che a giugno darà luce al loro bambino, Tommaso. A rivelare il nome del nascituro è stata lei stessa pubblicando una Instagram Story con dei bavaglini personalizzati e la scritta Tommaso. L’immagine è corredata da cinque cuoricini azzurri e una dedica: “Aspettando te”.