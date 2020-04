Clio Make Up è diventata mamma per la seconda volta: è nata la piccola Joy. La famosa influencer ha pubblicato una foto in cui è apparsa in ospedale con la neonata sul petto e la mascherina sul viso. Il parto è avvenuto a Washington, in Virginia. Sia la mamma bis sia la baby vip stanno bene.

Dopo un periodo di grande paura e ansia, a causa della diffusione della pandemia da Covid-19 negli Stati Uniti d’America, Clio Zammatteo ha potuto partorire in sicurezza e con l’assicurazione sanitaria.

Per Clio Make Up si tratta del secondo figlio. Nel 2017 lei e il marito Claudio Midolo hanno accolto la primogenita Grace.

Congratulazioni e felicitazioni ai genitori bis e un caloroso benvenuto alla piccola Joy anche da parte della nostra redazione. Auguri!