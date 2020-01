Clizia Incorvaia attacca l’ex marito Francesco Sarcina: “Metteva a repentaglio la mia salute”

Clizia Incorvaia ha nuovamente attaccato l’ex marito Francesco Sarcina durante una chiacchierata con gli altri coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip 4. In particolar modo durante una conversazione con la conduttrice tv e attrice Adriana Volpe ha accusato l’ex marito di essere falso.

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina - Foto: Instagram Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina - Foto: Instagram

La web influencer ha asserito: “Non c’era niente di vero nella mia storia, zero!”. Secondo lei, i tradimenti del cantante leader del gruppo musicale Le Vibrazioni hanno avuto inizio agli albori della loro relazione: “No, non si è innamorato di nessun altro. Non c’era niente di vero nel senso che, con le bugie, si può costruire tanto di diverso dalla realtà. Dopo che ho scoperto tutto quello che ad ottobre ho raccontato da Barbara D’Urso, ho capito che erano cose che andavano avanti dal primo giorno che stavamo insieme”.

Clizia ha poi affermato: “Mi ha lasciato per due anni e mezzo sola a casa con mia figlia, mentre lui faceva scorribande notturne e mi mentiva ogni santo giorno, mettendo a repentaglio anche la mia salute. Non voglio più stare con una persona così”. Per poi concludere: “Non gli ho fatto mancare nulla”.