Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono già in crisi

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: dalla passione travolgente alla prima crisi di coppia. Il passo è stato davvero breve per i due gieffini. L’ex moglie di Francesco Sarcina della band musicale Le Vibrazioni ha confidato tutte le sue preoccupazioni a Licia Nunez.

La giovane mamma vip non riesce ancora a lasciarsi andare del tutto perché pensa a chi ha lasciato fuori, Tiberio Carcano: “Finora non ho mai pensato all’esterno, invece ora ci penso e ho gli incubi. Abbiamo degli amici in comune e loro facevano il tifo per me, mi scoccia, anche se avevamo detto che era una prova, non mi piace deludere le aspettative…. mi sento in colpa”.

La 33enne siciliana ha poi ammesso: “Perché ho pensato all’esterno, cosa che non ho mai fatto finora, altrimenti non sarei nemmeno riuscita a dare un bacio. Vorrei da una parte vivermi questa bellezza senza sentirmi in colpa e lasciarmi andare, dall’altra parte c’è il mio senso etico che mi sta tormentando. Mi preoccupo di cosa possano pensare gli altri. Per Paolo, non mi preoccupo. Lui è sensibile e capirà”.

L’ex compagna di Imma Battaglia le ha consigliato: “Se hai questa sensazione, ti dico fermati! Stai riflettendo, sei umana, non c’è nient’altro da dire, questa è la vita. Ti do un consiglio perché provo molto affetto per te, non concederti del tutto! Cosi ti resterà una piccola corazza”. Clizia l’ha abbracciata e ha versato anche qualche lacrima.

Anche Paolo Ciavarro ha esternato tutte le sue ansie e preoccupazioni all’amico Andrea Montovoli.