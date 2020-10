Com’era Patrizia De Blanck da giovane? Le foto sbancano in rete

Com’era Patrizia De Blanck da giovane? La famosa e popolare contessa del Grande Fratello Vip 5 era davvero bellissima e sensuale. La contessa del popolo sta facendo furore nella Casa più spiata e famosa d’Italia, il Grande Fratello Vip 5.

Intanto sono spuntate in rete alcune foto che la ritraggono a 20 anni: una splendida pin-up mozzafiato. La gieffina vip ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi è la figlia di Lloys Dario, discendente di nobili veneziani, e di Guillermo De Blanck y Menocal, ambasciatore cubano. Fin da piccola attratta dal mondo dello showbiz, a soli 18 anni ha fatto il suo debutto in tv accanto a Mario Riva nel mitico “Il Musichiere”.

Nel 1960 si è unita in matrimonio con il nobile Anthony Leigh Milne. Il matrimonio è finito subito perché ha scoperto che il marito la tradiva con il suo migliore amico. Poi si è fidanzata con Farouk El Chourbagi, assassinato nel 1964.

Nel 1971 Patrizia si è sposata con Giuseppe Drommi, console di Panama, scomparso nel 1999. Dall’uomo ha avuto la sua unica figlia Giada De Blanck. Tra i suoi flirt famosi spiccano quelli con Alberto Sordi e Franco Califano.