Corinne Clery in splendida forma a 70 anni: “Merito della mia positività e voglia di vivere”

Corinne Clery è davvero in splendida forma a 70 anni. Merito della sua positività e grande voglia di vivere. La famosa e popolare attrice francese è tornata single da poco. La star francese si è lasciata andare a confidenze molto private durante una recente intervista rilasciata al settimanale DiPiù.

L’ex concorrente di Pechino Express ha dichiarato: “Mi godo la vita, però mangio sano e faccio il lavoro che amo. Sì, a volte faccio il bagno nuda in piscina! E comunque indosso il costume senza problemi. L’importante è non essere mai fuori luogo anche e soprattutto alla mia età”.

La sua altalenante e mediatica relazione d’amore con Angelo Costabile, 38 anni di differenza, è giunta definitivamente al capolinea. Lei non è affatto triste o amareggiata. Anzi… non le manca affatto!

“Assolutamente no! Sto bene così – ha detto Corinne -, per carità. Mi dedico a me stessa e al lavoro: adesso vivo in campagna, fuori Roma. Se mi innamorassi, dovrebbe, essere qualcosa di importante e straordinario. Ma non cerco niente ora”.

Poi ha svelato quali saranno i suoi prossimi impegni professionali: “Riprenderò, dopo la tournée interrotta per il Covid, lo spettacolo Sul lago dorato, con Gianfranco D’Angelo e la mia grande amica Marina Fiordaliso”.