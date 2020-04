Cristian Imparato con il fidanzato Patrick Picello in quarantena: “Mi sento più sicuro insieme a lui”

Cristian Imparato è in quarantena con il fidanzato Patrick Picello. Con lui si sente più sicuro in questo difficile e travagliato periodo di emergenza sanitaria provocato dal Covid-19.

Il vincitore di Io Canto si è trasferito a Chivasso, piccolo comune in provincia di Torino. I due sono in autoisolamento nella casa di Patrick.

L’ex concorrente del Grande Fratello 16 di Barbara D’Urso ha condiviso uno scatto in cui posa con il fidanzato e ha scritto: “Sono fortunato ad avere lui in quarantena al mio fianco. Il mio pensiero, oggi, va a tutte le persone sole che trascorrono questi tremendi giorni ed a tutte le vittime volate in cielo. Vi mandiamo un abbraccio”.

Il cantante ha poi rivelato al settimanale di cronaca rosa Novella 2000: “In questo momento così drammatico ho avuto la fortuna di avere di fianco il mio fidanzato, stiamo vivendo l’isolamento congiuntamente e, nonostante le preoccupazioni, mi sento più sicuro insieme al lui. Per me è fondamentale averlo al mio fianco. E’ fondamentale perché è proprio nei momenti così difficili che è possibile capire realmente quanto sia forte un sentimento. La vicinanza del mio fidanzato mi dà maggiore serenità”.

Appena finita la quarantena, Imparato tornerà ai suoi impegni artistici e televisivi: “Tornerò alla mia vita di sempre insieme a lui. Finirò il trasloco che avevo iniziato e, appena tutto sarà in ordine, ho deciso che farò un viaggio a Parigi, la città dell’amore per antonomasia”.