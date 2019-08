Cristian Imparato e Deianira Marzano litigano su Instagram per i bot

Cristian Imparato e Deianira Marzano hanno litigato in modo anche molto animato su Instagram Story a causa dei bot, una tecnica utilizzata per aumentare le interazioni, le visite al profilo e i follower dei vip.

La terribile blogger ha scritto: “Sempre più utenti si domandano perché tanti personaggi famosi vanno a guardare le loro storie: semplice, questi utilizzano i bot che è un sistema per far salire i follower in automatico. Come mai utilizzate i bot e poi l’unica botta che avete è in testa perché non fate manco un follower e ne avete pochissimi?”.

Deianira ha poi aggiunto: “Ma poi dico, che sfizio c’è a salire con questi bot? Perché poi il pubblico non è che ha considerazione di voi, è tutta una cosa computerizzata. Poi vorrei dire a queste persone che vanno in televisione, e tanti di loro hanno fatto molti reality come il Grande Fratello, se voi non interessate alle persone del web che ve li fate a fare questi bot?”.

Cristian Imparato del Grande Fratello 16 ha replicato con durezza a Deianira Marzano, smentendo le sue critiche e accusandola di acquistare follower di Instagram. Si sono scambiati pesanti accuse e attacchi incrociati… e sono volati anche pesanti insulti tra i due.

Lo scontro social tra i due si è concluso così: “Come al solito Cristian Imparato sembra essere un’altra persona senza spirito di ironia. E come tutte le persone che non sanno mantenere un discorso alla fine mi ha bloccato ma, mio caro Cristian, meglio raccatta follower che raccatta palle!”.

Redazione-iGossip