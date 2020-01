Cristiano Ronaldo dopo il calcio vuole fare l’attore a Hollywood. Il divo del calcio internazionale è stato premiato per la sesta volta a Dubai come miglior giocatore dell’anno ai Globe Soccer Awards e in quell’occasione ha espresso il suo grande desiderio.

“Voglio continuare a vincere ancora per un bel po’ – ha spiegato il fuoriclasse della Juventus – ma mi sto rendendo conto che ci sarà un ‘dopo’ e desidero essere pronto a quegli altri 50 anni, spero, che mi aspettano”.

Il campione della Nazionale portoghese di calcio ha asserito: “Mi piacerebbe avere nuovi ostacoli da superare, nuovi obiettivi, fare qualcosa che ancora non sono capace di fare, come per esempio partecipare a un film di Hollywood… è un esempio, ma mi ci voglio preparare imparando a parlare bene l’inglese, a recitare al top”.

CR7 ha poi aggiunto: “Per il calcio non mi capita più di essere nervoso, di non dormire la notte: sono pronto, preparato, so come comportarmi – ha sottolineato il celebre e ricchissimo calciatore -, ma a recitare, a confrontarmi con attori professionisti, non sono abituato. Mi piace l’idea di uscire dalla mia zona di comfort: è una sfida e io amo le sfide. Prima voglio sorprendere me stesso, poi tutti gli altri”.

Il padre vip di Cristiano Jr., 9 anni, I gemelli Eva e Mateo, 2 anni, Alana Martina, 2, diventerà molto presto collega di Brad Pitt, George Clooney e Bradley Cooper? Staremo a vedere!