Cristiano Ronaldo ha tradito Georgina Rodriguez con una modella? Il rumor bomba è stato diffuso dal settimanale Oggi che ha rivelato che il divo del calcio internazionale avrebbe perso la testa per una misteriosa e bellissima ragazza.

Lo scoop è stato lanciato dal giornalista Alberto Dandolo: “Possibile che Cristiano Ronaldo, 34, riesca ad avere occhi anche per altre donne nonostante stia con la bella Georgina Rodriguez, 25? Eppure, si sussurra che si sia invaghito di una statuaria modella – ha continuato -, l’abbia invitata a trascorrere una serata in sua compagnia in una casa alle porte di Milano e abbia anche provato a regalarle un prezioso orologio. La ragazza, però, non si sarebbe fatta tentare, perché già felicemente fidanzata. Sarà vero? Ah, saperlo…”.

Il fuoriclasse della Nazionale portoghese di calcio ha risposto indirettamente a questo gossip, pubblicando sui suoi profili social una foto con tutta la famiglia riunita, attorno ad un tavolo. Il campione della Juventus è apparso sorridente e felice a cena con Georgina Rodriguez e i suoi quattro figli: Cristiano Jr., i gemelli Eva e Mateo e la piccola Alana Martina, quest’ultima avuta dalla showgirl argentina.

Georgina non ha replicato ufficialmente, anche se come ha confessato, questa estate, al tabloid inglese The Sun: “Avere un compagno come Cristiano Ronaldo, non è facile”.

Redazione-iGossip