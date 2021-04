Cristina Chiabotto incinta di una femmina: ecco i segreti della sua alimentazione

Cristina Chiabotto è incinta di una femmina. L’ex Miss Italia e showgirl è arrivata al nono mese di gravidanza. Lei e suo marito Marco Roscio non vedono l’ora di abbracciare la primogenita Luce.

La conduttrice tv ha rivelato al settimanale Gente: “Ho preso poco più di dieci chili, mangio senza particolari restrizioni. Essendo molto alta e con il bacino di costituzione largo, il peso che ho preso penso si sia distribuito bene”.

Per poi aggiungere: “Nei primi due mesi ho sofferto un pochino di nausee, poi si sono assestate. Sin dall’inizio della gravidanza mi sono allenata con pilates, camminate, ballet fit, una sorta di danza classica fitness. Il movimento mi ha aiutata a restare nel giusto peso senza privarmi di ciò che desideravo mangiare”

L’ex Miss Italia ha poi osservato: “Amo iniziare la giornata con un croissant caldo ogni mattina. E poi vado ghiotta di toast e della piadina con cotto e mozzarella, piatto tipicamente romagnolo, inusuale per una torinese come me”.

La presentatrice tv ha proseguito: “Ho vissuto una gravidanza serena, senza ansie, ma confesso che ora un pochino sta montando in previsione del parto. Potendo scegliere mi piacerebbe far nascere Luce in modo naturale ma, se sarà necessario, mi sono lasciata aperta anche la possibilità di un cesareo. Mia madre ha avuto sia me sia mia sorella di quattro chili l’una: io sono nata con il parto naturale e per lei non dev’essere stata una passeggiata. Se ci penso un po’ di brividi mi salgono lungo la schiena”.

Ormai è tutto pronto per il parto di Cristina Chiabotto, ed è pronta anche la cameretta per la baby vip!