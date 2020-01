Cristina Plevani furiosa contro la produzione del Grande Fratello Vip 4: il duro sfogo social

Cristina Plevani è davvero furiosa e adirata contro la produzione del Grande Fratello Vip 4. Nel cast dei concorrenti ci saranno diversi ex gieffini, ma non lei. Il duro sfogo social della vincitrice della prima edizione del famoso e longevo reality show di Canale 5 non è passato inosservato.

Nella Casa del GF Vip 4 entreranno 4 ex concorrenti storici del GF: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. Tra loro non c’è nessun vincitore del reality show di Canale 5.

Ma Cristina non l’ha presa bene e su Instagram ha commentato: “Quando non conti un ca**o e non ti prendono in considerazione nemmeno come highlander per il Grande Fratello Vip. O sto loro troppo sul ca**o. Ovviamente tifo per Sergio Volpini e Salvo Veneziano. E ovviamente non dirò mai quello che penso realmente. Str**za, cinica, realista”.