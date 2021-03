Damiano Carrara e la fidanzata Chiara si sposano. Matrimonio in arrivo per lo chef più bello d’Italia e la sua dolce metà. Damiano ha condiviso un dolcissimo e tenerissimo scatto social di coppia e ha scritto: “Ha detto di sì!”.

CONSIGLIO DEL GIORNO Investi copiando i migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO!

Lui è diventato noto e popolare soprattutto per Cake Star, condotto con Katia Follesa, e come giudice di Bake Off Italia su Real Time. Lei, invece, non fa parte del mondo dello spettacolo. Lo chef dagli occhi chiari e dal volto pulito è un vero rubacuori. Molto geloso del suo privato, lo scorso novembre è uscito allo scoperto con la fidanzata. Ora è pronto per il grande passo.

Damiano Carrara ha scritto: “Ha detto sì! Sapete che amo condividere con voi tutti i miei traguardi, le creazioni, le scoperte e le gioie che questo lavoro mi regala. Al contrario sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv”.

Per poi aggiungere: “Adesso però ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli…in fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi famosi del jet set italiano e internazionale!