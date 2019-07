Daniele Scardina ridimensiona la sua storia d’amore con Diletta Leotta

Daniele Scardina ha ridimensionato la sua storia d’amore con la bellissima e sensuale giornalista e conduttrice sportiva Diletta Leotta a La Gazzetta dello Sport. Il 28enne campione del mondo IBF dei pesi Supermedi, soprannominato “King Toretto”, è sicuramente uno degli uomini più invidiati d’Italia per via della sua liaison con la giornalista di DAZN. Ma lui non si è voluto sbilanciare più di tanto.

“Io sono single – ha dichiarato Scardina -, mi sono lasciato a gennaio. Che male c’è? Diletta è venuta a presentare un mio incontro e l’ho conosciuta tramite amici. E poi… Si vede nelle foto. Sì, è un’amica speciale“. Ovviamente nessuno crede alle dichiarazioni sulla sua “singletudine” e sulla sua amicizia speciale con Diletta.

Nell’intervista King Toretto ha parlato anche di pugilato: “Da anni vivo e mi alleno negli Stati Uniti e lì ho capito che bisogna andare oltre la boxe. Per questo non mi fermerò. Quello che voglio fare è prendere più gente possibile dal calcio, dalla moda, dallo sport, dal nuoto”.

Redazione-iGossip